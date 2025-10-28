 DNOTICIAS.PT
Carro com condutor no interior atingido por árvore em Santa Rita

A queda de uma árvore na zona de saída da via rápida em Santa Rita atingiu, esta tarde, um veículo ligeiro com o condutor no interior.  

Ao DIÁRIO, o condutor afirma que não ganhou para o susto e confessa ter temido o pior. Refere que a árvore de grandes dimensões causou avultados danos na parte da frente e zonas laterais do carro. 

Segundo moradores, a árvore encontra-se num terreno que pertencerá ao Governo Regional. 

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, a Polícia de Segurança Pública e a Via Litoral. 

