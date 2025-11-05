A Câmara Municipal da Calheta emitiu um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos, "ilustre alhetense, natural do Paul do Mar, que dedicou uma vida inteira ao serviço público e à Saúde, deixando uma marca humana e profissional que é hoje reconhecida pela população em geral".

Na nota emitida, a autarquia reforça o "seu exemplo de dedicação, ética e sentido de missão é testemunhado pelo trabalho que desenvolveu junto das populações do concelho da Calheta, e não só, tendo contribuído de forma destacada para o acompanhamento e bem-estar de muitos munícipes, em especial daqueles que mais precisavam."

Reconhece, ainda, o contributo inestimável do Dr. Justino, não apenas pela sua competência técnica, mas "sobretudo pela postura de proximidade, respeito e cuidado com que exerceu a sua profissão e que fizeram dele uma referência."

A Câmara Municipal da Calheta endereça à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências.

Mais informa que este voto de pesar será apresentado e formalizado na próxima reunião de câmara.