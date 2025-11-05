PSD lamenta falecimento de Justino Santos

O Grupo Parlamental do PSD/Madeira deu entrada, esta tarde, de um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Justino Santos, madeirense natural da Calheta, médico de profissão e autarca de excepção, "que dedicou a sua vida ao serviço público e à dignificação das comunicadas que serviu."

Na nota emitida, o PSD/Madeira destaca que o contributo de Justino Santos “inscreve-se nas páginas decisivas da consolidação da Democracia em Portugal”. O médico e político liderou a Câmara Municipal de Odemira durante 17 anos, até 1993, sendo reconhecido pela sua competência, sentido de missão e acção perseverante na modernização institucional e na promoção do desenvolvimento territorial, com especial atenção aos mais vulneráveis da sociedade.

Paralelamente à sua actividade autárquica, Justino Santos manteve uma carreira médica exemplar, exercendo medicina em Odemira e cultivando uma relação próxima com os doentes e com a rede social local.

O grupo parlamentar social-democrata recorda-o como “um médico íntegro e um autarca pioneiro, cuja memória permanecerá como exemplo e referência de dedicação ao bem comum”.