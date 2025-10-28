Basílio Santos promete oposição construtiva na Calheta

Basílio Santos, vereador do JPP e líder da oposição na Câmara Municipal da Calheta, garantiu que o seu grupo exercerá o mandato com “sentido de responsabilidade, colaboração e fiscalização”, respeitando a vontade expressa pelos eleitores.

“Vamos assumir esta posição com a confiança que a população da Calheta nos deu. O nosso papel não será o de criar entraves à governação, mas sim o de contribuir com uma ação construtiva e de colaboração com o elenco camarário liderado pela presidente Doroteia Leça”, afirmou.

Foto ASPRESS

O autarca sublinhou que o JPP apresentou durante a campanha “diversas ideias e propostas para o futuro do concelho” e que continuará a defendê-las ao longo do mandato. “Essas ideias continuam a ser fundamentais e acreditamos que representam o rumo certo para a Calheta. Agora é tempo de trabalhar, com foco, com espírito de cooperação e com o compromisso de fiscalizar de forma séria e responsável, como prometemos à população”, acrescentou.

Basílio Santos concluiu reafirmando que a oposição do JPP será “exigente mas leal”, centrada “no interesse dos calhetenses e na valorização do concelho”.