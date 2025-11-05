Câmara Municipal do Funchal aprova mais 125 vales de educação

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai aprovar amanhã, quinta-feira, dia 6 de Novembro, na reunião de Vereação, mais 125 vales de educação, no âmbito do Programa de Atribuição de Manuais e Material Escolar para o ano lectivo 2025/2026.

Segundo a nota, a vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro da Educação, entre outros, refere que, "até à data, 4.420 famílias já receberam, através do Cartão do Munícipe, o apoio da CMF, num valor global de 180 mil euros".

Acrescenta, ainda, que “o Funchal, enquanto Cidade Educadora, tem vindo a priorizar este setor dentro das suas competências, promovendo uma atuação complementar ao Governo Regional, sendo que o apoio do Município poderá chegar aos 100 euros. É um forte investimento do Município no sucesso escolar e na igualdade de oportunidades.”