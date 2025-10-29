Conservatório recebe Carlos Coelho para masterclasse

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, irá promover no próximo dia 31 de Outubro uma masterclasse dedicada ao tema 'Criatividade em Comunicação', orientada pelo designer Carlos Coelho, uma das mais reconhecidas referências nacionais na construção e gestão de marcas.

Esta iniciativa "tem como objectivo proporcionar aos alunos um momento de reflexão sobre o papel da criatividade na sociedade, compreender o trabalho do artista, bem como promover a partilha de experiências profissionais no âmbito das áreas criativas", informa a escola.

Ao longo de mais de 30 anos, Carlos Coelho "liderou projetos para algumas das marcas mais relevantes em Portugal, como Multibanco, Vodafone, Galp, RTP, CTT, TAP, Sonae ou Delta". Além disso, "é professor, colunista, comentador e foi apresentador do programa Imagi-Nação, sendo reconhecido pelas suas perspetivas inovadoras. Nos últimos cinco anos realizou mais de 200 palestras em Portugal e no estrangeiro".

O palestrante "foi distinguido como Personalidade de Marketing do Ano em 2005 (APPM) e 2011 (IPAM), e recebeu o prémio carreira do IADE Creative University. Desde 2007, é fundador e presidente da Ivity Brand Corp, consultora internacional de marcas que já conquistou mais de 200 prémios, incluindo 14 distinções como Empresa do Ano, o Leão de Ouro em Cannes e o melhor projeto de Branding com a marca LEYA".

Carlos Coelho "criou o World Bank of Creativity, integra conselhos estratégicos de várias organizações e é membro da Academia Portuguesa de Gastronomia. É ainda fundador e presidente da Associação Portugal Genial, dedicada ao apoio de iniciativas criativas ligadas à economia e aos recursos endógenos do país", conclui a nota.

A masterclasse terá lugar no Auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, às 15h00.

