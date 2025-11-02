Tenor madeirense Alberto Sousa assume direcção artística do Orfeão Madeirense

O Orfeão Madeirense, o Grupo Coral mais antigo da Região Autónoma da Madeira cuja fundação data de 1919, conta desde o passado mês de Outubro com a direcção artística do tenor madeirense Alberto Sousa que sucede, assim, à professora Maria João Caires.

"Natural da Calheta, Alberto Sousa licenciou-se em Ensino do Canto na Universidade de Aveiro e concluiu o Mestrado em Ópera da Guildhall School of Music and Drama na classe de Canto de Laura Sarti. Após os estudos, manteve-se em Londres por 12 anos tendo actuado como protagonista em mais de 40 óperas e oratórios e participado em várias tournées mundiais. Em 2020 regressou à Madeira sendo actualmente professor de Canto no Conservatório – Escola das Artes da Madeira", indica nota à imprensa.

A entrada de Alberto Sousa na direcção artística do Orfeão Madeirense, segue a norma do Orfeão ser orientado artisticamente por grandes músicos madeirenses desde a sua fundação como são exemplos o seu primeiro director artístico, Manuel dos Passos Freitas e, posteriormente, Fernando Eldoro, Rufino Silva, João Victor Costa, José Pereira Júnior e Maria João Caires, entre outros". Orfeão Madeirense

Por fim, refere que "com o novo director artístico, o Orfeão vai iniciar, em breve, um projecto de formação ligado ao canto e direccionado para jovens cantores, cujos contornos serão apresentados ao público até ao final do ano".