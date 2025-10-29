Filipe Sousa destaca “vitória da justiça para os bombeiros de Machico e de todo o País”

O deputado Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo (JPP), congratulou-se hoje com a aprovação, na Assembleia da República, do projecto de resolução que recomenda ao Governo da República a criação de um regime excepcional e transitório de equiparação dos bombeiros sapadores recrutados noutras carreiras. A votação contou com votos favoráveis do CH, L, BE, JPP e PAN, abstenções do CDS, PSD, PS e PCP, e voto contra da IL.

"Uma vez mais, a Assembleia da República aprova uma iniciativa do JPP e abre caminho à resolução de um problema que aflige diversas corporações de bombeiros profissionais no país, incluindo a do Município de Machico, com 21 trabalhadores nessa situação", destaca o parlamentar em comunicado de imprensa.

A proposta em causa, sublinha, "visa corrigir uma injustiça que penalizava bombeiros municipais e sapadores de seis concelhos: Alcanena, Sardoal, Cartaxo, Coruche, Alpiarça e Machico, que, devido a constrangimentos administrativos e à pandemia de Covid-19, foram contratados em carreiras diferentes das de bombeiro municipal ou sapador bombeiro, apesar de desempenharem exatamente as mesmas funções de proteção e socorro".

Para Filipe Sousa, a aprovação deste projecto é “uma vitória da justiça e da coerência”, com impacto directo no concelho de Machico, onde o problema persistia há vários anos.

“Corrigimos uma desigualdade gritante que penalizava bombeiros que sempre estiveram ao serviço, mesmo nas fases mais difíceis da pandemia. É um sinal claro de que o Parlamento pode e deve estar ao lado dos trabalhadores da protecção civil”, vincou o deputado madeirense.