Mulher caiu de um terraço em Santo António
Uma mulher de 67 anos sofreu uma queda aparatosa em Santo António, na noite de ontem.
A sexagenária caiu de um terraço com uma altura aproximada a dois metros e ficou ferida.
A vítima apresentava escoriações no corpo e uma ferida com hemorragia na cabeça.
Foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por volta das 20h15.
