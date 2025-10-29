Mulher caiu de um terraço em Santo António

Uma mulher de 67 anos sofreu uma queda aparatosa em Santo António, na noite de ontem.

A sexagenária caiu de um terraço com uma altura aproximada a dois metros e ficou ferida.

A vítima apresentava escoriações no corpo e uma ferida com hemorragia na cabeça.

Foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça por volta das 20h15.