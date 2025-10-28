Queda de galho de árvore em Santo António
O vento forte sentido durante esta terça-feira fez cair o galho de uma árvore de grande porte, há pouco, no Caminho das Bróteas, na freguesia de Santo António, no Funchal.
No local encontram-se os serviços camarários do Funchal para proceder à sua retirada.
Segundo uma testemunha no local, terão caído outros galhos e atingido viaturas.
