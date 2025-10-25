Treze personalidades distinguidas na gala dos 79 anos do Conservatório

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, celebrou esta noite, o seu 79.º aniversário com uma gala no Centro de Congressos da Madeira. A cerimónia reuniu a comunidade educativa, artística e institucional num momento dedicado à valorização das artes e ao reconhecimento de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do ensino artístico na Região Autónoma da Madeira.

Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em representação do Governo Regional, esteve presente no evento onde evidenciou que “esta gala representa muito mais que isto, é um testemunho vivo de todos aqueles que fazem arte através da partilha.”

Ao longo da noite foram distinguidas 13 personalidades que se destacaram durante o último ano lectivo pelo mérito das suas aprendizagens, pela relevância das suas carreiras ou pelo contributo dado ao Conservatório através de parcerias e projectos.

As distinções incluiram o Prémio Conservatório D’Ouro, entregue em quatro categorias, e o Prémio Jovens Talentos 2025, que reconheceu o mérito dos alunos em interpretação e composição musical. Entre os homenageados do Premio Conservatório D’Ouro figuraram Carlos Gonçalves, antigo presidente do Conservatório e docente com uma extensa carreira na educação artística, Gracinda Freitas, colaboradora com 38 anos de serviço na instituição, Roberto Moritz e Slobodan Sarcevic, distinguidos pelo desenvolvimento de projectos pedagógicos, e o clarinetista Vladimir Pavtchinskii, reconhecido como antigo aluno com carreira internacional.

Também os parceiros de imprensa regional, o DIÁRIO e o JM-Madeira, receberam distinção pelo papel de divulgação e valorização das actividades artísticas da Escola das Artes da Madeira, reforçando a relação entre a instituição e os meios de comunicação social na promoção da cultura. Ambos os directores dos órgãos de comunicação social agradeceram a homenagem recebida durante a gala, sublinhando o valor da parceria na divulgação da actividade artística e educativa da Região.

Foto Rui Silva / ASPRESS

Durante a cerimónia, o presidente do Conservatório, Paulo Esteireiro, destacou que este evento “é mais do que um espectáculo, é uma celebração do talento, do compromisso e do espírito de comunidade”. Sublinhou ainda que “a formação artística é, acima de tudo, um trabalho de equipa”, expressando reconhecimento aos professores, alunos e colaboradores pelo empenho que torna possível o trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de quase oito décadas.

O Prémio Jovens Talentos 2025 distinguiu seis alunos. Na categoria de Interpretação, os galardoados são Sofia Chiara Nobile (1.º lugar), Maria Inês Ornelas (2.º) e Vítor Fernandes (3.º). Na categoria de Composição, o reconhecimento foi para Afonso Martins (1.º), Daniel Perzhan (2.º) e Tiago Nascimento (3.º). Estes jovens representaram a nova geração de artistas formados no Conservatório, projectando o futuro da música e das artes na Região.

A componente musical do evento esteve a cargo da Orquestra de Sopros do Conservatório, acompanhada pelas Ninfas do Atlântico e alunos da classe de canto, sob direcção do professor Luís Rodrigues, com apoio dos professores Zélia Gomes e Alberto Sousa.