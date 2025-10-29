Dispara número de docentes no ensino superior Classe cresceu 73% nos últimos dez anos na Região, superando largamente o acréscimo de estudantes, que no mesmo período ficou pelos 46%. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 30 de Outubro.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Prémios com sabor a vitória distinguem 'Craques da Bola' Melhores do futebol e futsal madeirense foram premiados na iniciativa do DIÁRIO e da Empresa de Cervejas da Madeira. Rui Marote foi galardoado com 'Prémio Carreira'.

Outros destaques:

Centro de apoio mental em escola do Garachico Projecto da Casa São José contempla 30 vagas, devendo abrir no início de 2026

Promotor do Portinho assegura legalidade do projecto Henning Borg quer arrancar com as obras do hotel de 5 estrelas e 120 apartamentos turísticos até Junho do próximo ano

E, por fim, Nascem quatro empresas por cada encerramento Primeiros 9 meses do ano batem valores registados no período homólogo.

