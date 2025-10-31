JPP propõe criação de Pólo Digital em Câmara de Lobos

O vereador do Juntos Pelo Povo (JPP), Miguel Ganança, agradeceu aos câmara-lobenses a confiança depositada no partido dizendo que irá apresentar “soluções concretas para melhorar a vida dos câmara-lobenses, tendo sempre em conta os compromissos que assumimos durante a campanha”, sublinhando que o partido exercerá também “um papel fundamental na fiscalização”.

“Cabe-nos agora acompanhar e fiscalizar esses compromissos, para que se traduzam em resultados efectivos para as pessoas”, acrescentou.

Entre as propostas que o JPP pretende apresentar, o vereador destacou a criação de um Pólo Digital em Câmara de Lobos, uma das ideias defendidas durante a campanha. “Câmara de Lobos merece um verdadeiro pólo digital, capaz de atrair novas empresas tecnológicas e dar resposta aos nossos jovens e à nossa população. Imaginem o que seria termos, neste edifício ou no centro do Estreito, um espaço moderno, com estas vistas sobre o Atlântico, dedicado à inovação e à economia digital”, sugeriu.

O autarca concluiu afirmando que o objetivo do JPP é contribuir para que, no final do mandato, “Câmara de Lobos possa ser verdadeiramente a Riviera do Atlântico, um concelho mais moderno, sustentável e com melhores condições de vida para todos”.