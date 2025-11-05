Pelo menos 10 feridos após condutor atropelar deliberadamente peões em França
Pelo menos dez pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave, após um condutor atropelar deliberadamente peões em vários locais de Île d'Oleron, no oeste da França, antes de ser detido, declarou hoje o Ministério Público local.
"Um homem de 35 anos, residente em Oléron, atropelou deliberadamente vários peões e ciclistas numa estrada entre Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron", disse à agência de notícias AFP Arnaud Laraize, procurador distrital de La Rochelle.
No momento da detenção, o suspeito gritou "Allahu Akbar" [Deus é grande, em árabe, expressão usada habitualmente por terroristas quando cometem atentados em nome do Islão], acrescentou o procurador.
"No entanto, o motivo ainda não foi confirmado e a investigação terá de o determinar", acrescentou, especificando que a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT) "ainda não assumiu o caso nesta fase".
O suspeito, Jacques G., é conhecido por delitos comuns, afirmou Laraize, referindo que agora foi detido por "tentativa de homicídio".
O homem, na casa dos trinta anos, "atropelou deliberadamente" as vítimas "ao longo de vários quilómetros", confirmou à AFP uma fonte próxima da investigação.
O presidente da Câmara de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, mencionou na rede social Facebook os incidentes causados "deliberadamente" na sua cidade e na vizinha Saint-Pierre d'Oléron.
O autarca disse a um correspondente da AFP que o suspeito é residente em Saint-Pierre d'Oléron.
O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, anunciou que se deslocaria ao local "a pedido do primeiro-ministro" francês, Sébastian Lecornu.