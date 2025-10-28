Despiste na via rápida deixa condutora com ferimentos ligeiros

Uma condutora, cuja idade não foi possível aferir, ficou ferida, há pouco, num despiste na via rápida em Santa Cruz, mais concretamente na zona do túnel antes do 'Aquaparque'.

O sinistro, que ocorreu no sentido Machico - Funchal, está a deixar o trânsito congestionando, contando com filas superiores a 1 quilómetro de extensão.

Após receberem o alerta pelas 13h04, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram dois veículos e oito elementos para o local.

A vítima, após primeiros socorros, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com ferimentos ligeiros.