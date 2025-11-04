Pelo menos 26 pessoas morreram após a passagem do tufão Kalmaegi pela Filipinas

Pelo menos 26 pessoas morreram durante a passagem do tufão Kalmaegi pelas Filipinas, onde grande parte da região central do país ficou inundada, declarou hoje a Proteção Civil filipina.

"De acordo com as informações que temos, a maioria [das pessoas] morreu afogada", disse por telefone Rafaelito Alejandro, vice-diretor do Departamento de Proteção Civil filipina, à agência de notícias AFP.

Alejandro acrescentou que na província de Cebu (centro), onde várias cidades ficaram submersas, morreram 21 pessoas.

O balanço anterior das autoridades filipinas apontava para dois mortos.

Quase 400 mil pessoas foram retiradas das suas casas para escapar às inundações provocadas pelas fortes chuvas e ventos intensos do tufão Kalmaegi, que varreu hoje as Filipinas.

O tufão atingiu a costa vindo do leste do arquipélago na noite de segunda-feira, atingindo as ilhas Dinagat, no arquipélago de Visayas (leste), com rajadas de vento que atingiram 205 quilómetros por hora, segundo o serviço meteorológico.

Carros flutuavam nas ruas inundadas da cidade de Cebu, com cerca de um milhão de habitantes, segundo imagens obtidas pela AFP.

Centenas de pessoas que viviam em tendas em acampamentos montados após o sismo de magnitude 6,9 que atingiu a ilha no final de setembro também foram "retiradas à força para a sua própria segurança", disse Rhon Ramos, oficial de informações da ilha de Cebu.

A secretária-geral da Cruz Vermelha das Filipinas, Gwendolyn Pang, disse que muitos residentes ficaram presos em telhados pelas águas das cheias na cidade costeira de Liloan, na província de Cebu.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia alertou que as fortes chuvas poderiam provocar fluxos de lama vulcânica no Monte Kanlaon, um dos 24 vulcões mais ativos do país, que tem vindo a emitir plumas de cinzas e vapor nos últimos meses, na ilha de Negros (centro).

Um helicóptero da Força Aérea filipina, com cinco militares a bordo, despenhou-se na segunda-feira próximo da cidade de Loreto, na província de Agusan del Sur, no sul do país, informou hoje num comunicado o Comando Militar do Leste de Mindanao.

Segundo a nota, o helicóptero Super Huey tinha sido enviado para prestar ajuda aos afetados pelo tufão. As autoridades militares não forneceram ainda outros detalhes sobre o acidente, mas afirmaram que estavam a ser desenvolvidos esforços para localizar os militares a bordo do aparelho.

As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais por ano, sobretudo durante a época das chuvas, que vai geralmente de junho até novembro ou dezembro.