Pelo menos três mortos e 17 feridos após ataques da Rússia na última noite

As autoridades da Ucrânia disseram hoje que os ataques aéreos da Rússia nesta última noite mataram pelo menos três pessoas e fizeram 17 feridas.

De acordo com a conta de Telegram Timur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, uma pessoa morreu na capital ucraniana no mais recente ataque russo e dez ficaram feridas.

Já a administração militar de Dnipropetrovsk, no leste do país, estimou o número provisório de um ataque russo em dois mortos e sete feridos.

A força aérea ucraniana informou que o ataque aéreo russo, nesta última noite (de sexta-feira para sábado), incluiu um ataque com drones e cinco ataques com mísseis balísticos em onze locais em território ucraniano.

