Maioria considera que planos de mobilidade estão actualizados e em execução

O projecto de resolução do PS que recomenda a actualização dos planos de mobilidade, deverá ser rejeitada pela maioria, como deixou claro André Pão, numa intervenção em que considerou a proposta mais uma forma de "criar burocracia".

O deputado social-democrata garante que os planos de mobilidade estão actualizados "e em vigor", pelo que não se justifica a proposta.

Posição contrária tem o JPP que, através de Paulo Alves, perguntou se "como o Governo, segundo o PSD, faz tudo, não seria mais acertado fechar a assembleia".

Paulo ALves enumerou as propostas do plano de mobilidade do governo, algumas que desconhecia como "um teleférico da Portela ao Porto da Cruz", que devem ser reivindicadas pela população.