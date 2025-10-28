Filipe Sousa contesta propostas do PSD e CDS sobre o Subsídio de Mobilidade

O deputado do JPP na Assembleia da República manifestou, hoje, a sua preocupação com a forma como os partidos PSD e CDS têm abordado o tema do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), considerando que as soluções apresentadas “continuam a não responder de forma efetiva às dificuldades dos residentes e equiparados na Região Autónoma da Madeira”.

Durante o debate do Orçamento do Estado para 2026, o primeiro-ministro reconheceu que a futura plataforma electrónica poderá, no melhor dos cenários, acelerar os reembolsos, mas não eliminará a necessidade de adiantamento por parte dos cidadãos, admitindo que “a solução justa, aquela que isente o residente do pagamento inicial, será difícil de alcançar numa primeira fase.”

Filipe Sousa já tinha apresentado uma proposta concreta: a criação de um fundo de garantia, destinado a libertar os madeirenses do fardo do adiantamento das passagens aérea.

"Contudo, as bancadas do PSD e do CDS, incluindo os três deputados eleitos pelo círculo da Madeira, rejeitaram essa proposta, preferindo apoiar uma resolução centrada exclusivamente na celeridade de implementação da plataforma digital", protesta.

“Os próprios proponentes admitem que a plataforma poderá apenas agilizar reembolsos, mas insistem em apresentá-la como solução definitiva. Trata-se de uma contradição evidente e de uma proposta que, a curto prazo, nada altera na vida dos madeirenses”, sublinhou Filipe Sousa.