Rui Marques promete respostas sociais e melhorar mobilidade

O novo presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, anunciou um conjunto de prioridades para o mandato que agora inicia, com foco na fixação de jovens, no reforço da intervenção social e na melhoria da mobilidade concelhia.

No discurso de tomada de posse, o autarca destacou que “é urgente criar soluções que valorizem e fixem mais jovens no concelho”, revelando a intenção de reactivar o Cartão Jovem Municipal, destinado a pessoas entre os 1 e os 35 anos. A iniciativa proporcionará descontos em taxas e licenças municipais, bem como em empresas locais aderentes.

Na área social, Rui Marques defendeu uma actuação concertada entre todas as entidades, propondo a elaboração de um Plano de Intervenção Social que identifique as necessidades reais da população e oriente as futuras políticas municipais. O objectivo, explicou, é “aumentar os apoios, criar novas ajudas e apostar em respostas sociais ajustadas à realidade actual”.

O presidente anunciou ainda a criação de um Gabinete Municipal de Apoio Social ao Idoso e à Pessoa Dependente e o compromisso de avançar, em parceria com entidades privadas, para a construção de um novo Lar de Idosos. “É um investimento fundamental e em falta no concelho, que precisa de ser assumido com urgência, em prol da dignidade, segurança e qualidade de vida dos nossos idosos”, sublinhou.

Outro dos eixos centrais do novo mandato será a mobilidade concelhia. Rui Marques defendeu a necessidade de “olhar para o concelho como um todo”, abrangendo tanto a vila como as zonas altas, e anunciou a elaboração de um Plano de Mobilidade Municipal que irá requalificar a circulação automóvel, criar novos estacionamentos públicos e prever arruamentos nas zonas altas.

Entre as intervenções previstas, destacou-se a construção de um parque de estacionamento pago na zona dos Esmeraldos, junto à Levada do Moinho, e a requalificação do Largo da Pereirinha, na Levada Nova, ambas com o objetivo de organizar o trânsito e minimizar o impacto do turismo na Lombada.

Rui Marques abordou ainda os desafios da mobilidade externa, referindo-se ao “congestionamento praticamente diário” na via-expresso entre a Ponta do Sol e a Ribeira Brava, e assumiu que este continuará a ser um dos dossiês prioritários de articulação com o Governo Regional.

Com estas medidas, o autarca pretende marcar um novo ciclo de governação assente na coesão social, na valorização dos jovens e na melhoria da qualidade de vida dos pontassolenses.