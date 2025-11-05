Rejeitada audição pedida pelo PS sobre a execução do PRR

A 4.ª Comissão Especializada de Habitação, Energia e Infraestruturas esteve reunida, no intervalo do plenário de hoje para votar um requerimento de audição parlamentar da autoria do PS, para audição parlamentar ao Instituto de Habitação da Madeira (IHM), à Câmara Municipal do Funchal e ao Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) sobre atrasos na execução do PRR e falhas na estratégia de habitação.

A comissão, presidida pelo socialista Avelino Conceição, rejeitou o requerimento, com votos contra do PSD e abstenção dos deputados do JPP, tendo apenas os votos favoráveis do PS.