Fátima Aveiro promete vigilância sobre execução das promessas

A vereadora do JPP, Fátima Aveiro, afirmou que o discurso da nova liderança da Câmara Municipal do Funchal está alinhado com as prioridades defendidas pelo partido durante a campanha, nomeadamente na habitação e na mobilidade.

A autarca recorda que estas preocupações foram identificadas pelo JPP desde Junho, quando iniciou trabalho no terreno. "Nesse aspecto, estamos em sintonia", observou.

Ainda assim, Fátima Aveiro deixa claro que o JPP exercerá o seu papel de oposição fiscalizadora. "O JPP estará para colaborar naquilo que entender que pode ser uma mais-valia, mas manterá também o seu papel vigilante e atento ao cumprimento, ou não, das promessas e das propostas que foram apresentadas", afirmou.

"Vamos estar atentos, vigilantes e assegurar que aquilo que foi prometido há-de ser cumprido", concluiu.

O JPP elegeu também António Trindade para a Câmara Municipal.