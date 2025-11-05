PS recomenda a actualização dos planos de mobilidade da Região

Paulo Cafôfo apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a actualização dos planos de mobilidade da Região.

Planos que, afirma o deputado socialista, já não não dão resposta à realidade. Muito tempo no trânsito, dificuldades de estacionamento, autocarros que passam cheios, turistas que congestionam diversos locais, são alguns dos problemas apontados.

A mobilidade, afirma, condiciona o conforto, o trabalho e o ambiente, numa Região que tem mais viaturas privadas, mais viaturas de rent-a-car e maiores fluxos turísticos.

Paulo Cafôfo defende novos estudos de mobilidade, que deverão estar prontos em 9 meses e que tenham em conta a necessidade do reforço das ligações entre transportes públicos e outros transportes, os fluxos turísticos e a defesa do ambiente.

"Queremos que a mobilidade sirva as pessoas", diz Paulo Cafôfo que considera que "o transporte público deve ser uma escolha de conforto".

"Planear melhor para viver melhor" é o que propõe o PS.