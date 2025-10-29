Paulo Alves acusa o Governo de ter uma execução modesta dos planos de habitação

Paulo Alves voltou a questionar o Governo Regional sobre o atraso na apresentação da portaria de regulamentação do programa Casa Própria. "Para quando", pergunta o deputado do JPP que também confrontou o Executivo com os "mais de 5.000 inscritos no IHM", para os quais não há resposta.

O Governo Regional, diz, tem uma execução "muito modesta", de pouco mais de 30% em várias medidas.

Mais uma vez, acusou o Governo de dar mais importância aos "campos de golfe" do que à habitação.