JPP pede para manter instituições no Centro Cívico do Porto da Cruz

O Juntos Pelo Povo (JPP) exorta o Governo Regional a assegurar que as instituições recreativas e culturais, a própria escola e a Junta de Freguesia vão poder continuar a utilizar as instalações do Centro Cívico do Porto da Cruz, no concelho de Machico, para o desenvolvimento das suas actividades.

O deputado do JPP na Assembleia Municipal de Machico e também parlamentar na Assembleia Legislativa Regional (ALRAM), Luís Martins, deslocou-se esta terça-feira, 4 de Novembro, àquela localidade, depois de ter conhecimento público de que o executivo PSD/CDS abriu procedimento concursal para colocar no mercado do arrendamento diversos espaços localizados no edifício do Centro Cívico do Porto da Cruz, pelo valor base de 5.500 euros

Em nota emitida, o dirigente e parlamentar faz questão de clarificar que o maior partido da oposição "não é contra o arrendamento, porventura necessário para assegurar verbas que permitam a realização de obras de manutenção do edifício, que já evidencia sinais de degradação, mas entende que o Governo deve garantir que o Grupo Flores de Maio, o Grupo Folclórico, a Escola do Porto da Cruz e a Junta de Freguesia continuam a utilizar as instalações sem quaisquer encargos financeiros".

“A nossa presença aqui é para salvaguardar que essas instituições podem continuar a utilizar o espaço que atualmente dispõem”, afirmou Luís Martins. “Estamos a falar de um espaço amplo, com cerca de 2.000 m2, há muito espaço que não está ocupado, a única coisa que desejamos é que estas instituições culturais e educativas, que não dispõem de meios financeiros, não fiquem privadas desta sede para poderem desenvolver as suas iniciativas.”