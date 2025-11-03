400 inscritos no XII Trail de Câmara de Lobos 2025

A Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra anunciou que realizou-se, hoje, a apresentação do XII Trail de Câmara de Lobos 2025, no Pico da Torre, em Câmara de Lobos.

A prova integra o Circuito Regional 'Madeira Trail', um projecto da AARAM 2025/2026, e é organizada em parceria com a Associação Cultural e Recreativa do Estreito (ACRE), estando marcada para o dia 15 de Novembro de 2025.

A competição inclui três percursos: o Trail Ultra, com 39 km e 1.720 metros de desnível positivo, que passa por cinco freguesias do concelho de Câmara de Lobos e pelo concelho da Ribeira Brava, com partida às 7 horas no Jardim da Serra; o Trail Longo, de 21,5 km e 1.080 metros de desnível positivo, que parte às 08h30 do centro do Curral das Freiras; e o Trail Curto, com 15 km e 940 metros de desnível positivo, com início às 10 horas no cais da freguesia de Câmara de Lobos.

Todos os percursos têm como meta o Mercado Municipal do Estreito. Até ao momento estão inscritos cerca de 400 atletas, sendo que as inscrições permanecem abertas até às 23h59 do dia 4 de Novembro de 2025.