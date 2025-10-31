Manuel Pedro despede-se com confiança no futuro de Câmara de Lobos

O presidente cessante da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Manuel Pedro, usou a cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos para deixar uma mensagem de reconhecimento e confiança no futuro do concelho, marcando simbolicamente o encerramento de um ciclo de 12 anos de atividade autárquica.

“Com este acto de instalação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal completa-se o processo de instalação do poder autárquico em Câmara de Lobos”, afirmou, lembrando que, com a sessão, “conclui-se a fase iniciada com a instalação das assembleias de freguesia nos últimos dias”.

A todos os autarcas que cessaram funções no passado dia 12, Manuel Pedro dirigiu “uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho e dedicação com que exerceram os seus mandatos, quer nas juntas e assembleias de freguesia, quer na própria Assembleia Municipal”.

Em tom mais pessoal, fez questão de agradecer aos membros da assembleia cessante, sublinhando o espírito de equipa e a lealdade institucional que marcaram o seu percurso:

“Permitam-me, contudo, que de forma particular agradeça a todos quantos, ao longo destes 12 anos, fizeram comigo esta caminhada que há poucos minutos chegou ao fim. Obrigado pela vossa postura, dedicação e empenho na defesa dos interesses do concelho e da sua população”.

Dirigindo-se ao novo executivo e à nova assembleia, o antigo presidente desejou votos de sucesso e continuidade:

“Espero que o mandato que agora se inicia seja rico em ideias e iniciativas que se traduzam na melhoria do bem-estar da população e no desenvolvimento do concelho. A conjugação entre experiência e renovação que caracteriza as novas equipas é a melhor garantia de um futuro promissor.”

A encerrar, Manuel Pedro frisou a importância da estabilidade e da visão estratégica no poder local, afirmando que “o sucesso do ciclo que agora termina encontra continuidade no que hoje começa, com estilo, método e metas próprias, mas com o mesmo desígnio: servir Câmara de Lobos e os câmara-lobenses”.