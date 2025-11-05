Avião de carga despenha-se após descolar no aeroporto de Louisville

Um avião de carga despenhou-se hoje pouco depois da descolagem no aeroporto de Louisville, Kentucky, na região centro-leste dos Estados Unidos, provocando um grande incêndio no solo, adiantaram as autoridades norte-americanas.

"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17:15 (22:15 em Lisboa)", referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A mesma fonte identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11 com destino ao Havai.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville registou relatos de feridos, numa publicação nas redes sociais.

Fotos nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo negro a erguer-se no céu.

O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.

O departamento de polícia de Louisville informou na rede social X que havia um incêndio e destroços, e pediu às pessoas que se mantivessem afastadas do local.

Imagens de uma estação de televisão mostraram um grande rasto de chamas e uma coluna de fumo a sair de um parque de estacionamento enquanto camiões de bombeiros tentavam apagar o incêndio.