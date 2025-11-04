Aeroporto de Bruxelas encerra espaço aéreo devido à presença de drones

O aeroporto de Bruxelas-Zaventem encerrou hoje devido à presença de três drones perto das suas instalações, pouco antes das 20:00 (19:00 em Lisboa), segundo os meios de comunicação social belgas.

Alguns aviões com destino ao principal aeroporto de Bruxelas e os programados para aterrar na capital belga estão a ser desviados para outras cidades belgas, como Liège, Charleroi e Bruges, bem como para aeroportos estrangeiros como Paris e Frankfurt, de acordo com informações disponíveis no 'site' especializado FlightRadar.

"Fecharam o aeroporto por causa dos drones, e acabámos de aterrar em Charleroi. Vamos reabastecer porque não tinham combustível suficiente para andar a circular até o drone se ir embora, e estamos aqui retidos", indicou à agência Efe um passageiro que deveria aterrar em Bruxelas num voo que partiu de Madrid.

Outros aviões permanecem no ar em espera, enquanto o aeroporto de Zaventem adiantou ao informou o jornal local Het Laatste Nieuws que está a "investigar o assunto" e que, por enquanto, nenhum voo está a aterrar ou a levantar de Bruxelas-Zaventem.

Nas últimas semanas, foram avistados vários drones perto de infraestruturas sensíveis, o mais recente dos quais no último fim de semana perto da base aérea militar de Kleine-Brogel, junto à fronteira com os Países Baixos.

As autoridades belgas estão a preparar um plano de resposta acelerada para estas incursões e, entretanto, o Exército deu ordens para abater os drones, caso tal possa ser feito em segurança e "sem causar danos colaterais".

O ministro da Defesa belga, Theo Francken, sugeriu em entrevista ao canal de televisão local VTM que os recentes sobrevoos de drones sobre bases militares e aeroportos belgas podem ser tentativas de espionagem da Rússia.

Embora admita que as autoridades belgas atualmente "não possuem informações concretas sobre a origem dos drones", o ministro da Defesa apontou para o possível envolvimento de Moscovo, em linha com outras incursões de drones no espaço aéreo dos países bálticos e do leste da Europa.