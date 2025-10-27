Mau tempo provoca condicionamentos no Aeroporto da Madeira
Dois aviões já foram divergidos
O mau tempo que se faz sentir esta manhã em Santa Cruz, nomeadamente o nevoeiro, chuva e vento, está a provocar condicionamentos no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.
Neste momento, alguns aviões procuram uma janela de oportunidade para aterrar e dois outros, da companhia aérea Jet2, proveniente de Belfast, e da TUI, de Birmingham, foram divergidos.
A rajada máxima de vento na estação meteorológica de Santa Catarina foi de 61 km/h, às 9h10.
