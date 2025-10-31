Orquestra da Madeira realiza concerto especial no Centro de Congressos

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) sobe amanhã, sábado, dia 1 de Novembro, ao palco do Centro de Congressos da Madeira, pelas 18 horas, para apresentar um concerto com um programa diverso, segundo a nota de imprensa enviada.

Entre as obras do programa, destaca-se a segunda audição de ‘Libera me’, do jovem compositor madeirense Lino Silva, vencedor do Primeiro Prémio do Concurso Jovens Talentos 2024 do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

O concerto prossegue com ‘Aconcágua’ para Acordeão e Orquestra, uma das obras de Astor Piazzolla, composta em 1979 sendo considerada o auge da sua produção artística.

“O segundo andamento, lírico, começa com o acordeão solo, ao qual se junta a harpa num dueto elegantemente concebido. Após a construção, que leva a um clímax emocionante, a parte termina com uma apresentação suave do tema principal” Director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes

Para a interpretação do terceiro andamento, a OCM conta com o professor e acordeonista Slobodan Sarcevic como solista convidado, músico de carreira reconhecida na Região.

O programa inclui ainda a vibrante ‘España’, rapsódia para orquestra de Emmanuel Chabrier, e culmina com o célebre ‘Bolero’ de Maurice Ravel, uma das obras mais icónicas e influentes do século XX, símbolo de ritmo, intensidade e elegância orquestral.

A direcção musical estará a cargo do maestro britânico Martin André, figura de prestígio internacional, conhecido pela sua energia e precisão, e que mantém uma relação de longa data com Portugal.

Os bilhetes terão o custo de 20 euros, com desconto para crianças, jovens e seniores e a aberta de portas será às 17h10m.