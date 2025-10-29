"O talento faz golos, mas é o colectivo que ganha o jogo"

A gala ‘Craques da Bola’ arrancou com um um discurso marcante do Director-Geral e Editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, que sublinhou a importância do espírito colectivo num desporto e recordou que “no futebol o brilho individual encanta, mas é no colectivo que se alicerçam as vitórias que ficam para a história”.

O responsável destacou que o verdadeiro sentido da gala estava, precisamente, em celebrar todos os que contribuem, visível ou discretamente, para o sucesso do jogo. “Este momento de distinção e gratidão faz todo o sentido, pois celebramos não apenas quem marcou o golo ou se notabilizou individualmente em cada desafio, mas todos os que ajudaram a construí-lo.” Referiu ainda que, na Madeira, “aprendemos desde bem cedo que a força de grupo é maior do que a soma das suas partes”, evocando a imagem de um território de encostas e mar, “onde nos habituamos a subir, a remar ou até a cair juntos, mas também a levantarmo-nos com a mesma vontade em ir mais longe”.

Ricardo Miguel Oliveira deixou uma mensagem clara, evidenciando que “neste desporto onde tanto se fala de talento individual, talvez devêssemos falar mais de solidariedade, a que transforma craques em líderes, grupos em equipas e clubes em comunidades”. Essa, disse, é a dinâmica que se quer para o futebol madeirense, “uma comunidade viva, exigente, apaixonada e resiliente, capaz de continuar a mostrar ao país que a qualidade não depende da geografia, mas da vontade.”

Ao encerrar a sua intervenção, deixou um agradecimento à Empresa de Cervejas da Madeira e à marca Coral, cúmplices nesta iniciativa, ao júri do evento, aos jornalistas e a todos os colaboradores do DIÁRIO, bem como aos que, dentro e fora de campo, “mantêm vivo o encanto do jogo jogado.”

Mais do que uma simples entrega de prémios, a gala assume-se como um momento de união da ‘família’ do futebol e futsal regional, reforçando a ideia de que, por detrás de cada vitória individual, há sempre um esforço colectivo que sustenta e inspira.