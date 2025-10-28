Representante da República recebe Embaixadora do Kosovo na Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, a Embaixadora do Kosovo em Portugal, Edona Maloku Bërdyna.

No decurso deste encontro, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, com especial destaque para o ponto de situação actual do reconhecimento internacional do Kosovo, e a integração deste Estado em diversas organizações internacionais, designadamente a União Europeia e o Conselho da Europa, cujos processos de adesão vêm registando uma evolução muito positiva.

O Representante da República teve também ocasião de elucidar a embaixadora sobre o enquadramento constitucional da Autonomias Regionais e de apresentar a sua visão sobre a actual situação sociopolítica da Região.

A terminar a audiência, o Representante da República agradeceu o esforço do embaixadora para, através de iniciativas de cooperação na área do ensino superior, das novas tecnologias e do turismo, estreitar as relações entre o Kosovo e a Região Autónoma da Madeira.