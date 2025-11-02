Num discurso marcado por apelos à responsabilidade e continuidade, João Carlos Conceição afirmou que o novo ciclo autárquico deve pautar-se pela “democracia, imparcialidade e respeito mútuo”.

“Quem nos elegeu exige de nós competência, compromisso, responsabilidade e trabalho. Trabalho com todos e para todos, melhorando no que for necessário e reforçando no que for possível”, sublinhou o presidente cessante da Assembleia Municipal do Porto Moniz.

Concluiu com uma mensagem de confiança dirigida à nova geração de autarcas, encabeçada por Olavo Câmara, novo presidente da Câmara Municipal:

“É com alegria, esperança e confiança que partilho este momento com todos os que hoje são empossados. Contamos com a vossa energia e espírito inovador. O futuro está nas vossas mãos. Sempre pelo Porto Moniz!”

Durante a sessão solene de instalação dos órgãos autárquicos do Porto Moniz, João Carlos Conceição expressou agradecimento à população pela participação cívica nas eleições e reconheceu o empenho de todos os intervenientes no processo eleitoral.

O autarca evocou figuras marcantes do concelho, entre elas Emanuel Jardim Fernandes, falecido em Agosto, e Emanuel Câmara, a quem chamou “um homem que fica na História do nosso concelho”.

“Depois de 20 anos de oposição, sempre junto da população, em 2013 o povo reconheceu que estava na hora da mudança, dando-lhe a primeira vitória como Presidente da Câmara Municipal. Seguiram-se três mandatos, feito nunca conseguido por um presidente neste concelho. Deixa uma obra social notável e fez do Porto Moniz o concelho com melhor qualidade de vida da Região Autónoma da Madeira”, afirmou.

O presidente cessante da Assembleia Municipal recordou também o seu irmão, Lino Conceição, como “referência política” e “lutador antifascista”, e pediu um minuto de silêncio em memória de Emanuel Jardim Fernandes.

Na sua intervenção, destacou ainda o papel dos colaboradores municipais e das juntas de freguesia, afirmando que “não existem bons políticos sem bons profissionais” no serviço público, e dirigiu palavras de gratidão à família pelo apoio ao longo dos mandatos.

João Carlos Conceição encerrou a sua intervenção manifestando reconhecimento aos membros da Assembleia cessante, pela postura “cordial e democrática”, e desejou sucesso aos novos eleitos para o quadriénio 2025-2029.