Assembleia Legislativa da Madeira associa-se à campanha 'Luzes que Salvam Vidas'

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira associa-se à campanha 'Luzes que Salvam Vidas', promovida anualmente pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (AVC), com o objectivo de aumentar a consciencialização sobre os sinais de alerta, fatores de risco, prevenção e tratamento do AVC.

"De forma a assinalar a efeméride, a fachada do Edifício Parlamentar será iluminada de vermelho na noite de 29 de Outubro, dia em que se assinala o Dia Mundial do AVC, considerado a principal causa de morte e incapacidade física em Portugal. Por hora, ocorrem 3 AVC em Portugal, sendo que, na nossa Região, ocorrem, por ano, 600 a 700 casos de AVC", indica nota à imprensa.

Por fim, diz que o parlamento madeirense associa-se a esta causa, como forma de contribuir para o reforço da consciencialização da população madeirense e porto-santense acerca desta doença, e alertar para a importância da prevenção, como mecanismo primordial de redução da sua incidência.