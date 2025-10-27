Hoje é o dia da posse dos novos autarcas da Assembleia Municipal e Câmara do Funchal

Os novos órgãos autárquicos da cidade do Funchal, eleitos no escrutínio de 12 de Outubro, tomam posse, esta tarde, pelas 15h00. A presidente da Câmara Municipal ainda em funções, Cristina Pedra, cede o lugar a Jorge Carvalho, eleito pela coligação Funchal Sempre Melhor (PSD/CDS). Na presidência da Assembleia Municipal do Funchal continua José Luís Nunes.

O novo executivo será constituído por onze vereadores. A coligação ‘Funchal Sempre Melhor’ do PSD/CDS, elegeu Jorge Carvalho, Helena Leal (Educação, Social e Juventude), Carlos Rodrigues (Finanças), Paulo Lobo (Urbanismo), Paula Jardim (Ambiente) e Leandro Silva (Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos). Sem pelouros, tomam posse: Fátima Aveiro e António Trindade pelo JPP; Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas pelo Chega; e Rui Caetano pelo PS.

Também hoje fica concluído o processo de tomadas de posse nas dez freguesias do Funchal, com as cerimónias em São Pedro (10h00) e em Santa Maria Maior (11h00).

Na sequência da publicação dos resultados oficiais, a primeira junta de freguesia a ser instalada foi a de São Roque, na passada quarta-feira, às 17h00. Seguiram-se o Monte (também no dia 22), São Gonçalo e Sé na quinta-feira, Santa Luzia e Santo António na sexta-feira e São Martinho e Imaculado Coração de Maria no sábado.

Todas estas cerimónias contaram com a presença de representantes dos vários partidos, eleitos e convidados, simbolizando o arranque de um novo ciclo político nas freguesias funchalenses.

OUTROS EVENTOS AGENDADOS PARA HOJE:

09h30- Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças para audição parlamentar com o presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

10h45- PS-Madeira reúne-se com a Polícia de Segurança Pública, no Comando Regional da Madeira

11h00- Reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas na Assembleia Legislativa da Madeira.

12h00- Abertura do Núcleo Museológico do Forte de São Filipe, no Largo do Pelourinho, com presença do presidente do Governo Regional.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 27 DE OUTUBRO:

1467 - Nasce o pensador humanista holandês Desiderius Erasmus, Erasmo de Roterdão, autor de "Elogio da Loucura".1699 - Lisboa é atingida por um tremor de terra.

1782 - Nasce o violinista e compositor italiano Niccolò Paganini.

1811 - Nasce o norte-americano Isaac Merritt Singer, inventor da máquina de costura.

1858 - Nasce Theodore Roosevelt, o 26.º Presidente dos Estados Unidos (1901-1909) e Prémio Nobel da Paz em 1906.

1904 - É inaugurado nos Estados Unidos o Metro de Nova Iorque, com a linha da Broadway, da rua 42, na Times Square, à rua 145.

1914 - Nasce o escritor galês Dylan Marlais Thomas, autor de "Sob os Bosques de Leite".

1920 - A Liga das Nações transfere a sede de Londres para Genebra.

1931 - O compositor Fernando Lopes-Graça é preso pela polícia política da Ditadura durante os exames finais do Conservatório Nacional. O compositor conclui as provas e classifica-se em primeiro lugar.

1932 - Nasce a escritora norte-americana Sylvia Plath, autora de "Zé Susto e a Bíblia dos Sonhos" e "A Campânula de Vidro".

1936 - O químico norte-americano Arnold Orville Beckman, patenteia o medidor de pH, fator que indica o caráter ácido ou alcalino de uma substância.

1945 - Nasce o brasileiro Luís Inácio Lula da Silva, metalúrgico, líder sindical e eleito Presidente do Brasil em 2002.

1949 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao professor e investigador português Egas Moniz e ao suíço Walter Hess.

1962 - Um avião de reconhecimento norte-americano é derrubado sobre Cuba. Os Estados Unidos emitem um comunicado em que garantem a não invasão de Cuba se as instalações nucleares forem desbloqueadas.

1968 - Manifestação em Londres contra a guerra do Vietname.

1970 - Ação da Ação Revolucionária Armada (ARA) contra as instalações do Comiberland, em Oeiras.

1973 - Forças de manutenção da paz das Nações Unidas chegam ao Cairo, Egipto, para fiscalizar o cessar-fogo entre Israel e os países árabes.

1974 - Começam, em Portugal, as Campanhas de Dinamização Cultural, para "cumprir o programa do MFA e colocar as Forças Armadas ao serviço de um projeto de desenvolvimento do Povo Português".

1978 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente egípcio, Mohamed Anwar al-Sadat, e ao primeiro-ministro israelita Menachem Begin.

1980 - Sete elementos do Exército Republicano Irlandês (IRA) começam, numa cadeia da Irlanda do Norte, uma greve de fome pelo reconhecimento do estatuto de prisioneiros políticos.

1984 - Três funcionários do Ministério do Interior da Polónia confessam o rapto e a morte do padre Jerzy Popieluszko.

1988 - Vítor Constâncio demite-se do cargo de secretário-geral do Partido Socialista.

1991 - Primeiras eleições legislativas livres na Polónia desde 1936.

1994 - Realizam-se as primeiras eleições presidenciais e legislativas em Moçambique.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, recebe, em Oviedo, o Prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional.

- O rei Hussein da Jordânia recebe, em Oviedo, o prémio Príncipe das Astúrias da Concórdia.

1998 - A União Europeia aprova o embargo total à carne de vaca portuguesa, com exceção dos Açores.

- O parlamento angolano aprova por maioria a lei que revoga o estatuto especial do líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi.

2002 - Luís Inácio Lula da Silva é eleito 19.º Presidente do Brasil.

2003 - O Ministério da Agricultura apresenta o relatório final da crise dos nitrofuranos, ocorrida em março, que confirma a utilização da substância, proibida na produção de aves, até maio e anuncia a abertura de 176 processos.

2004 - Descoberta de esqueleto humano - Homo floresiensis - (Homem das Flores), com mais de 18 mil anos, na ilha das Flores, Indonésia, impõe revisão de hipóteses das teorias evolucionistas.

2005 - Dois adolescentes em fuga da polícia francesa morrem eletrocutados nas instalações da central de energia de Clichy-sous-Bois, nos arredores de Paris. Verificam-se os primeiros levantamentos no bairro.

2006 - O governo decide reduzir as transferências orçamentais para a Madeira, nos cinco anos seguintes, por ter sido apurado um défice adicional nas contas da região em 2005.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, veta o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, argumentando que o diploma possui duas normas que colocam "em sério risco os equilíbrios político-institucionais".

- O avançado português Cristiano Ronaldo é eleito o melhor futebolista do ano pela FIFPro, tornando-se o primeiro não brasileiro a conquistar o prémio instituído pelo sindicato internacional dos jogadores de futebol.

2010 - Morre, aos 60 anos, Néstor Carlos Kirchner, antigo Presidente da Argentina entre 2003 e 2007.

2011- O comité de peritos da UNESCO recomenda a inscrição do fado na lista Representativa do Património Cultural da Humanidade, por considerar que é "um género de grande versatilidade poética e musical" com "um forte sentimento de pertença e ligação a Lisboa".

- Líderes da Zona Euro aprovam o novo plano de financiamento da Grécia, no montante de 130 mil milhões de euros e com a contrapartida de novas medidas de austeridade.

2012 - Morre, aos 59 anos, Regina Dourado, atriz brasileira que participou nas telenovelas "Pai Herói" e "Roque Santeiro".

2013 - O piloto alemão Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) torna-se, aos 26 anos, o mais jovem tetracampeão do Mundo de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Índia, 16.ª das 19 provas do calendário.

- Morre, aos 71 anos, Lewis Allan Reed, Lou Reed, músico, compositor e guitarrista norte-americano.

- Morre, com 70 anos, Marcia Wallace, atriz norte-americana conhecida por dar "voz" à professora Edna Krabappel da série "The Simpsons".

2015 - Ao fim de 36 dias o "rapper" e ativista luso-angolano Luaty Beirão, internado sob detenção numa clínica de Luanda, põe fim à greve de fome em protesto contra a sua prisão preventiva.

- O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o fim das tarifas de 'roaming' a partir de 15 de junho de 2017 nos telemóveis e o acesso aberto à Internet.

2016 - A Assembleia da República aprova os projetos de PSD, CDS-PP e PCP para a redução do financiamento público dos partidos e campanhas eleitorais, e chumba os projetos que punham fim a isenções fiscais, como a de IMI.

- As autoridades belgas chegam a consenso sobre o acordo de comércio livre da União Europeia com o Canadá.

- O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é reeleito para um quinto mandato à frente do clube, com 95,52 por cento dos votos, num ato eleitoral no qual encabeçava a lista única.

- Morre, aos 72 anos, João Lobo Antunes, neurocirurgião, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.

2017 - O parlamento regional da Catalunha aprova, em Barcelona, Espanha, o projeto de declaração unilateral de independência da região e a separação de Espanha numa votação sem a presença dos principais partidos que se opõem à proposta e que abandonaram a sala minutos antes.

- O senado de Espanha aprova por maioria absoluta autorizar o governo a aplicar o artigo 155.º da Constituição, que suspende a autonomia da Catalunha.

- O Governo espanhol ordena a destituição do presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, do vice-presidente, Oriol Junqueras, e de todos os 'consellers' (ministros regionais) do Governo catalão, ao abrigo da aplicação do artigo 155 da Constituição.

- O palmarés do FC Porto passa a contar com dois títulos de campeão mundial de clubes de futebol, na sequência da decisão da FIFA de reconhecer como campeãs as equipas que conquistaram a Taça Intercontinental, entre 1960 e 2004.

2018 - Onze pessoas morrem e seis ficaram feridas num tiroteio numa sinagoga em Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia, nordeste dos Estados Unidos.

2019 - O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia a morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.

- O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, é reeleito à primeira volta para um segundo mandato com 73% dos votos.

2020 - O professor e ensaísta Vítor Manuel de Aguiar e Silva, de 81 anos, vence o Prémio Camões 2020, em reconhecimento pela "importância transversal da sua obra ensaística, e o seu papel ativo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa".

- A Justiça brasileira aceita uma nova acusação contra o ex-Presidente Lula da Silva, pelo alegado crime de branqueamento de capitais através de falsas doações do grupo Odebrecht.

2021 - A Assembleia da República rejeita a proposta na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 com os votos contra de PSD, BE, PCP, CDS-PP, PEV, IL e Chega, abstenções de PAN e das duas deputadas não inscritas e voto favorável da bancada socialista. À saída do plenário, o primeiro-ministro António Costa confirma que manterá o Governo mesmo em regime de duodécimos.

- Morre, aos 93 nos, Milita Meireles, cantora e atriz, que fez parte das Irmãs Meireles, trio de referência da música portuguesa na década de 1940.

2022 - Os deputados russos aprovam as alterações à lei que autoriza a mobilização de antigos presos que foram condenados por crimes graves, que poderão agora ser enviados para combater na Ucrânia. Trata-se de pessoas que foram libertadas da prisão há menos de oito anos (após condenação por terem cometido "crimes graves") ou há pelo menos dez anos (para os "crimes particularmente graves").

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP, pede clarificação sobre a intervenção do Estado, a alienação ou aquisição de ativos e a transparência da operação.

2024 - A Oliveirense conquista pela segunda vez a Taça Continental de hóquei em patins, a antiga Supertaça Europeia, ao vencer na final o Sporting por 4-2, em Oliveira de Azeméis.

