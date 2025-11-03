Chega exige mais presença policial e "não devaneios socialistas"

O Chega considera que a proposta do PS de criar uma Polícia Municipal, "não passa de mais um exemplo do despesismo típico do Partido Socialista". "Criar estruturas paralelas, gastar mais dinheiro público e multiplicar burocracias não vai resolver o problema da segurança", apontam os vereadores eleitos pelo Chega à Câmara Municipal do Funchal.

O partido afirma que tem vindo a alertar para "uma cidade cada vez mais insegura, marcada pelo aumento da prostituição, da toxicodependência e pela existência muitas pessoas a dormir nas ruas" e assume que "o caos instalou-se na capital madeirense".

Nesse sentido, defende que o Funchal precisa de mais polícias nas ruas e não de mais cargos e chefias. "É urgente que a Câmara Municipal do Funchal reivindique junto do Governo Regional e da República o reforço anual do número de agentes da Polícia de Segurança Pública destacados para a Madeira", indicam.

"A segurança dos funchalenses tem de ser prioridade", assume o Chega, que afirma que a solução não passa por criar uma Polícia Municipal "para fazer de conta".