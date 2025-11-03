Filipinas retira milhares de pessoas e encerra escolas devido ao tufão Kalmaegi
As autoridades filipinas ordenaram hoje a retirada de milhares de pessoas e o encerramento de escolas e repartições públicas face à aproximação do tufão Kalmaegi, que deverá atingir a região central do arquipélago na madrugada de terça-feira.
Kalmaegi, conhecido localmente como Tino, ganhou força nas últimas horas e foi classificado como tufão após registar ventos sustentados de 110 quilómetros por hora e rajadas até 135 km/h, segundo a agência meteorológica filipina Pagasa.
Na manhã de segunda-feira, o centro da tempestade encontrava-se a 340 quilómetros a leste da ilha de Samar, nas Visayas centrais, onde deverá tocar terra com ventos que podem atingir os 165 km/h.
A agência meteorológica filipina alertou para chuvas intensas associadas ao tufão, com risco de inundações severas.
Pelo menos 7.000 residentes em zonas costeiras das ilhas Dinagat foram retirados de forma preventiva, enquanto escolas e serviços públicos permanecerão encerrados até quarta-feira, indicou o governador regional, Nilo Demerey, ao canal televisivo GMA.
Na ilha turística de Siargao, as autoridades locais também ordenaram evacuações em áreas costeiras e suspenderam as atividades turísticas e a pesca, segundo o portal Rappler.
A cidade de Cebu, com cerca de um milhão de habitantes, elevou hoje o nível de alerta perante a chegada do tufão.
Espera-se que Kalmaegi perca intensidade ao atravessar o centro das Filipinas, mas volte a ganhar força ao cruzar o mar do Sul da China rumo ao centro do Vietname, onde poderá chegar na sexta-feira. O país ainda recupera das recentes inundações que causaram pelo menos 35 mortos.
As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais por ano, sobretudo durante a época das chuvas, que vai geralmente de junho até novembro ou dezembro.