O Club Sport Marítimo acaba de anunciar, através de um comunicado, o fim do processo negocial com o Grupo Revee para a venda do capital da SAD do futebol.

Eis o comunicado publicado no site oficial do clube:

"1 - Como é do conhecimento público, estavam agendadas reuniões de trabalho, com o Grupo Revee para os próximos dias 28 e 29 de outubro, com o objetivo de serem apresentadas as condições que foram, previamente, exigidas pelo Club Sport Marítimo para a conclusão do processo negocial;

2 - As reuniões referenciadas no ponto 1 ficam, desde já, sem efeito uma vez que o Grupo Revee informou o Club Sport Marítimo da impossibilidade de apresentar essas mesmas garantias, fundamentais para a concretização do negócio;

3 - Face à ausência de garantias o Club Sport Marítimo decidiu encerrar, de forma definitiva, o processo negocial;

4 - O Club Sport Marítimo, mantendo o seu compromisso com a transparência e rigor, já se encontra a estudar cenários alternativos de abertura do capital social a potenciais investidores que demonstraram interesse, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade e o desenvolvimento desta Instituição;

5 - Agradecemos a compreensão e o apoio contínuo de todos os nossos sócios, adeptos e parceiros."