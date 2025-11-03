Equipa de Jorge Santos conta com três vereadores a tempo inteiro

O novo executivo da Câmara Municipal da Ribeira Brava, liderado por Jorge Santos, realizou hoje a sua primeira reunião de câmara, na qual foram deliberados "assuntos fundamentais para o funcionamento da autarquia", lê-se no comunicado enviado.

Entre as decisões tomadas destacam-se a fixação do número de vereadores em regime de tempo inteiro, a delegação de competências da câmara municipal e da assembleia municipal no presidente e a definição da periodicidade e organização das reuniões ordinárias da câmara municipal.

A equipa liderada por Jorge Santos é composta por três vereadores a tempo inteiro: Hélder Gomes, que assume o cargo de vice-presidente, Teresa Gonçalves e David Sousa. O Chefe de Gabinete do novo autarca será André Corte, uma "escolha pessoal que valoriza a capacidade de trabalho, a lealdade e o conhecimento da realidade do concelho", factores que, segundo a Câmara, contribuirão para a implementação de uma gestão de proximidade junto da população.

Em comunicado, Marco Martins, do movimento independente 'Ribeira Brava em Primeiro (RB1)', afirmou que os vereadores "votaram favoravelmente todos os pontos da ordem de trabalho", evidenciando "o compromisso de exercer uma oposição construtiva, vigilante e responsável, colocando sempre a Ribeira Brava e os seus cidadãos em primeiro lugar, contribuindo activamente para o desenvolvimento equilibrado e sustentável do concelho."