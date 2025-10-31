Casa do Voluntário acusa JPP de declarações "injustas e prematuras" sobre Lar do Santo

A Associação Casa do Voluntário, entidade promotora do projecto 'Lar e Centro de Dia Solar do Santo', veio esclarecer as informações divulgadas pelo deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Paulo Alves, após a publicação de uma notícia intitulada 'JPP diz que ‘Lar e Centro de Dia Solar do Santo’ é mais uma promessa falhada do PSD/CDS'.

JPP diz que “Lar e Centro de Dia do Santo” é mais uma “promessa falhada” do PDS/CDS De acordo com uma nota de imprensa enviada às redações, o Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) questionou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, sobre a data prevista para a entrada em funcionamento do Lar e Centro de Dia Solar do Santo, no Santo da Serra.

Em comunicado, o gestor do projecto, Nuno Borges, afirma que a informação avançada pelo deputado do JPP "não corresponde à verdade", sublinhando que o projecto ainda não está concluído porque a licença de construção só foi emitida pela Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo partido JPP, no passado dia 15 de Outubro, ou seja, "há apenas quinze dias".

"Embora tenha sido anunciado e comunicado publicamente a abertura em setembro deste ano, não poderia naturalmente estar em funcionamento ou terminado nesta data, pelo processo burocrático do Município de Santa Cruz, liderado pelo partido JPP", pode ler-se no comunicado. "Esta situação demonstra que se trata de uma iniciativa em curso, e não de uma promessa falhada ou de abandono, e que o processo administrativo e de licenciamento exigido para o efeito foi apenas recentemente completado, repetimos, no dia 15 de Outubro".

Segundo a Associação, a emissão da licença constitui "um passo fundamental" que agora permite avançar para a fase de lançamento do concurso público da empreitada de obras de reconversão do imóvel.

O prazo de execução do projeto foi prorrogado até 30 de Junho de 2026, em linha com outras extensões de projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e a calendarização das restantes fases está a ser cumprida.

A caracterização da iniciativa como uma "promessa falhada", conforme consta das declarações do sr. Deputado Paulo Alves do partido JPP, é deveras injusta e prematura, uma vez que ainda não se atingiu o prazo para conclusão ou entrada em funcionamento do equipamento. A utilização de uma expressão tão forte induz em erro a população, sugerindo abandono ou incumprimento, quando de facto o projeto encontra-se em fase de arranque. Nuno Borges, Associação da Casa do Voluntário

Não obstante, a instituição reitera o seu "pleno empenho" na concretização do Lar e Centro de Dia Solar do Santo, assegurando que permanece "totalmente alinhada com o objectivo de reforçar a resposta social à população sénior" do Santo da Serra e da Região Autónoma da Madeira.

Por fim, o comunicado critica ainda o deputado Paulo Alves por ter feito declarações públicas "sem qualquer contacto prévio com a Associação para averiguar a situação", considerando tratar-se de "um acto de má-fé política" e de uma "exploração abusiva" do tema.

"A menos que queira colocar em causa ou crise o trabalho da Câmara Municipal de Santa Cruz, gerido à 12 anos pelo próprio partido JPP. Na política nem tudo vale. Na política deve-se ser verdadeiro, justo e rigoroso", frisa a instituição.