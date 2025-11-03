Calheta inicia entrega de cartões de apoio a medicamentos

A presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, entregou hoje os primeiros cartões do programa Calheta + Saúde, numa visita realizada ao Centro Social do Arco da Calheta, onde se fez acompanhar pelos membros do novo executivo.

Na nota enviada, consta que, até ao momento, cerca de 1.300 munícipes já se inscreveram no programa, que pretende "reforçar o acesso à saúde da população sénior do concelho".

A medida, segundo a informação, destina-se a apoiar residentes com mais de 65 anos na aquisição de medicamentos e fraldas para adultos, com prescrição médica, garantindo um apoio adicional de25% sobre o valor que o utente paga após a comparticipaçãodo Serviço Regional de Saúde.

Os cartões hoje distribuídos já podem ser utilizados, a partir deste mês de Novembro, nas farmácias do concelho. A autarquia continuará a entrega ao longo dos próximos dias, sendo que os populares que já formalizaram o seu pedido, deverão ser contactadas para agilizar o processo de entrega do respectivo cartão.

A nota informa, também, que é possível aderir ao programa junto do Banco de Ajudas Técnicas do Município, entregando a documentação necessária (comprovativo de residência há mais de dois anos emitido pela Junta de Freguesia e Cartão de Cidadão).

A informação pode ser consultada em https://www.cmcalheta.pt/pt/documentos-categorias/category/230-calheta-mais-saude .