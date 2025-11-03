Circo Mundial leva a cabo sessões solidárias

O Circo Mundial, à semelhança do que tem sucedido noutros anos, leva a cabo sessões solidárias em parceria com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites. A antestreia acontece a 5 de Dezembro, sexta-feira, pelas 15 horas.

As reservas podem ser realizadas através do contacto telefónico 291 774 219 ou então através do e-mail [email protected].

O custo dos bilhetes é de 8 euros, sendo que parte do valor reverte para a associação.

