Albuquerque garante continuidade de apoio à Calheta

Depois três pedidos efectuados pela nova presidente de Câmara, o presidente do Governo Regional, reafirmou, na cerimónia de instalação dos novos órgãos autárquicos da Calheta, o compromisso do Executivo madeirense em continuar a trabalhar em estreita colaboração com o município, sublinhando que “a prioridade é servir a população e garantir o desenvolvimento do concelho e da Região”.

“Como é tradição na Calheta, continuaremos a trabalhar em conjunto e em harmonia, no sentido de prosseguir os objectivos que nos unem: servir as pessoas, promover o desenvolvimento e garantir uma governação responsável”, afirmou o chefe do Governo Regional, dirigindo-se à presidente reeleita da Câmara Municipal, Doroteia Leça. “Pode contar e vai contar com o meu apoio e o do Governo para trazer os investimentos necessários e imprescindíveis ao crescimento deste concelho”, assegurou.

Doroteia pede três obras estruturantes para a Calheta Na cerimónia de tomada de posse como presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça dirigiu-se directamente ao presidente do Governo Regional, garantindo colaboração institucional e deixando três pedidos concretos em nome da população calhetense.

Miguel Albuquerque destacou ainda a importância do trabalho em equipa e da cooperação institucional: “É preciso sabermos trabalhar uns com os outros, percebermos os objectivos essenciais do serviço público e mantermos o foco no cidadão e na coesão da Região Autónoma da Madeira”.

O líder do Governo Regional aproveitou também a ocasião para deixar palavras de reconhecimento a Carlos Teles e Manuel Baeta, que cessaram funções, elogiando “o trabalho extraordinário” desenvolvido em prol da Calheta. “A política exige sentido de responsabilidade e de reconhecimento. É importante sabermos valorizar o contributo dos outros. Quero agradecer, em nome do Governo e da Região, o empenho e a dedicação do meu querido amigo Carlos Teles e do meu amigo Manuel Baeta, que muito fizeram pelo concelho e pela Madeira”, afirmou.

Albuquerque encerrou a intervenção recordando a sua própria experiência como autarca e sublinhando o papel fundamental das juntas de freguesia e dos municípios na ligação direta com os cidadãos: “Os autarcas são os pilares da democracia e da proximidade. São eles que estão na linha da frente, a ouvir, a resolver e a dar corpo à confiança das pessoas nas instituições.”