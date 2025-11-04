135 mil euros investidos na valorização do produto regional

A directora Comercial & Stocks Madeira do Continente, Ivone Silva, apresentou no VII Encontro do Clube de Produtores a estratégia ‘Cultivar o futuro’, destacando o investimento na valorização do produto regional e a importância de continuar a marcar a diferença. “Podemos influenciar com o nosso alcance e temos de o fazer de forma diferente, adaptada à realidade da Madeira”, afirmou.

Recordando o percurso da Academia Clube de Produtores, Ivone Silva explicou que o projecto nasceu para apoiar os agricultores na formação técnica e na definição de preços justos. “Ensinámos a fazer preços, a gerir explorações e a melhorar a qualidade dos produtos. O conhecimento continua a ser fundamental”, sublinhou.

A responsável destacou que, em 2024, o Continente investiu 135 mil euros na valorização do produto regional, pagando um preço superior ao do produto importado. “Fizemo-lo porque acreditamos na agricultura madeirense e nos compromissos que assumimos com os produtores”, disse, acrescentando que o Continente “não vive de conjunturas” e pretende “continuar na Madeira por muitos anos”.

Para Ivone Silva, a diferenciação madeirense passa também pela comunicação e pela ligação com o cliente. “Sabemos que nove em cada dez clientes que visitam as nossas lojas compram frutas e legumes. Já estão connosco. Falta-nos agora comunicar melhor o valor do que é feito aqui”, afirmou, elogiando o trabalho das equipas locais e a dedicação dos produtores.

Num momento mais simbólico, Ivone Silva anunciou a criação do Prémio de Excelência Madeira, um galardão que homenageia Manuel Lucas, colaborador lembrado pelo seu empenho e espírito de equipa. “É a nossa forma de perpetuar o legado do Tico, como carinhosamente lhe chamávamos”, explicou.

O prémio distinguirá anualmente um produtor do Clube, com base em critérios de vendas, boas práticas agrícolas, cumprimento contratual e qualidade. A selecção será feita em conjunto pela Direcção Comercial, pela Direcção de Qualidade e pelos técnicos de campo.

“Queremos continuar a crescer com o mesmo espírito de proximidade e de orgulho na Madeira. Somos diferentes — e é por isso que fazemos diferente”, concluiu Ivone Silva, antes da entrega do primeiro Prémio de Excelência Madeira à viúva de Manuel Lucas.