Aberta votação on-line para o Prémio de Valorização do Artesanato

Estão abertas as votações, até às 11h59 de 5 de Novembro, para o Prémio de Valorização do Artesanato, uma iniciativa que tem como objectivo reconhecer, valorizar e divulgar o trabalho dos artesãos madeirenses, bem como os seus saberes e produções.

Este é o quarto ano consecutivo em que o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), promove o concurso. Este ano, a temática é 'Bordado Madeira - uma arte que inspira' e conta com 22 artesãos participantes, que concorrem nas vertentes Contemporânea e Tradicional.

"Com esta temática, o IVBAM pretende incentivar os artesãos reconhecidos por este Instituto, a expressarem a sua criatividade, capacidade e inspirações evidenciando a conexão da Arte e do Saber-Fazer com o Bordado da Madeira. Fazendo uso do simbolismo, formas e legado, os 22 artesãos concorrentes reconheceram e interpretaram as diferentes valências desta arte tão tradicional da Madeira", explica em nota à imprensa.

As peças que estão a concurso encontram-se em exposição, num total de 23, sendo sete concorrentes na vertente tradicional e 16 na vertente contemporânea. Esta exposição decorre no Espaço “Artes & Ofícios”, situado na Galeria de Exposições do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, n.º 152, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h30 e das 14h às 16h30.

A seleção dos vencedores, contará com os votos do júri designado para o efeito, e também com o voto do publico, com a data de entrega de prémio a ser divulgada em breve.