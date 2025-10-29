Governo disponível para novo acordo para valorização da Administração Pública

O Governo assegurou hoje estar disponível para um novo acordo de valorização dos trabalhadores da administração pública, proposto pelos sindicatos, no mesmo dia em que foi anunciado um aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição.

"[...] Os sindicatos signatários do acordo vigente propuseram a possibilidade de celebração de um novo acordo para 2026-2029, tendo o Governo assumido que está disponível para o efeito", anunciou, em comunicado, o Ministério das Finanças.

O executivo de Luís Montenegro propôs hoje um aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição para 6,10 euros em 2027.

A proposta, criticada pelos sindicatos, prevê que este subsídio ascenda ainda a 6,20 euros em 2028 e a 6,30 euros no ano seguinte.

O aumento foi anunciado no âmbito das reuniões de negociação coletiva com a FESAP -- Federação de Sindicatos da Administração Pública, Frente Comum e Frente Sindical liderada pelo STE -- Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.