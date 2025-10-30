'Sons e Sabores da Madeira' com apoio de 11 mil euros do Governo

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Casa do Povo de Santa Cruz assinaram, hoje, um contrato-programa com vista à realização da 12.ª edição do evento 'Sons e Sabores da Madeira', que tem lugar de 14 a 16 de Novembro.

Trata-se de um apoio que ronda os 11 mil euros por parte do Governo Regional com vista a valorizar a gastronomia, a cultura e as tradições do concelho de Santa Cruz.

Segundo recordou Nuno Maciel, secretário da tutela, as Casas do Povo são "determinantes" na promoção e valorização da nossa cultura e das tradições que dão identidade ao mundo rural, bem como dos produtos agrícolas e agroalimentares que melhor representam a nossa identidade.

Sabemos a importância que estes certames têm ao nível da dinamização dos produtos e do espaço rural. É de todo importante o apoio a este evento por parte do Executivo, ainda para mais quando são realizadas por instituições sem fins lucrativos, como são as Casas do Povo Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas

Nuno Maciel destacou ainda o papel destas instituições ao nível do associativismo e do voluntariado ao longo do ano em prol da comunidade local.

"Há um trabalho meritório que estas instituições realizam durante todo o ano, muitas vezes no anonimato e que trazem vários benefícios para as localidades e para a Região", disse o responsável.

Por sua vez, Paulo Renato Spínola, presidente da Casa do Povo, sublinhou o papel "vital" da assinatura do contrato-programa para que o evento "possa ter a dignidade que merece".

Sobre o evento o responsável ainda fez saber que existiu sempre a preocupação de envolver toda a comunidade, particularmente os empresários da restauração locais que vão contribuir para este certame.

Entre as despesas elegíveis deste contra-programa encontram-se acções de comunicação e promoção, adaptação e decoração do recinto, animação cultural, acolhimento de participantes e expositores, segurança, palestras temáticas e atribuição de certificados e troféus.

De referir que este evento conta com a participação de diversos restaurantes locais que oferecem provas de degustação de iguarias e bebidas regionais. O certame contará ainda com atuações musicais e grupos de folclore, que darão um toque tradicional à festa, promovendo os sons e cantares madeirenses.