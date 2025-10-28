Primeira mudança de sexo na Madeira foi há 30 anos

Há 30 anos, o DIÁRIO fazia manchete com a primeira mudança de sexo efectuada pela primeira vez na Madeira, com a operação realizada em clínica foi um método pioneiro no país.

A 28 de Outubro de 1995, era noticiado a primeira vez que alguém se submetia a uma operação para mudar de sexo na Madeira. "O DIÁRIO apurou que a intervenção cirúrgica teve lugar na Clínica de Santa Catarina, no Funchal, estando o paciente na fase normal de recuperação pós-operatória", pode ler-se.

No mesmo artigo, o DIÁRIO também conseguiu apurar que a operação em causa "consistiu na mudança de órgãos genitais masculinos para femininos, um género de intervenção que é normalmente feito em casos de certas mal-formações congénitas, traduzidas na existência de órgãos genitais de ambos os sexos na mesma pessoa. Nesses casos torna-se necessário fazer a afirmação cirúrgica de um dos sexos, em geral o feminino. Essa intervenção deve ser feita o mais cedo possível, preferencialmente até um ano de idade".

Explicada como uma intervenção "anatomaticamente muito minuciosa e demorada", houve recurso a uma ténica nunca antes utilizada no nosso país. Aliás, conforme descrito, naquela altura apenas se tinham registado "três ou quatro casos" de mudança de sexo através deste método.

Ainda em relação à operação efectuada na Madeira, por se tratar de uma pessoa já adulta, "baseou-se numa decisão pessoal do interessado".

Madeira dá a conhecer vinho aos japoneses

Shizuo Hori, director do comércio externo japonês, deslocou-se à Madeira para participar num seminário destinado a elucidar os exportadores de Vinho da Madeira sobre o mercado japonês em matéria de vinhos, e a fornecer coordenadas sobre como exportar este produto para aquele país.

"Os japoneses, embora sendo um dos principais mercados importadores do Vinho Madeira, ainda não conhecem aquele produto como deve ser conhecido", dizia o responsável japonês.