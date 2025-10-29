Mala com droga veio bater à Madeira por engano há 26 anos

Há 26 anos, uma mala ‘sem dono’ foi apreendida no Aeroporto Internacional da Madeira. A mala continha cerca de 23 quilos de cocaína em elevada pureza e o seu destinatário era desconhecido.

Na edição impressa do dia 29 de Outubro de 1999, o DIÁRIO dava conta de que a Polícia Judiciária tinha conseguido identificar os presumíveis responsáveis pela introdução desta mala na Região. Três funcionários da TAP haviam sido detidos em Agosto, no âmbito da operação policial ‘Aterragem Forçada’. Pertenciam a um segmento do Cartel de Cali (Colômbia) sedeado no Sul de Espanha.

“Ao que parece, estes três funcionários (um oficial de placa no aeroporto de Caracas, um oficial de tráfego e um operador de rampa), há já algum tempo que colaboravam na introdução de cocaína na Europa a partir do Aeroporto de Lisboa”, pode ler-se na notícia publicada nesta edição.

Contudo, a PJ apurou também que esta droga veio para a Madeira por engano.

"A droga, nunca teve como destino a Região nem tão pouco foi intenção dos seus ‘correios’ utilizarem a Madeira como ‘placa giratória’".

Quando a mala chegou à Madeira não foi reclamada por ninguém, o que levantou algumas suspeitas junto dos serviços alfandegários. O facto de se ter apurado que a mala tinha sido embarcada num dos denominados ‘países de risco’ não só aumentou as suspeitas iniciais como levou os funcionários alfandegários a procederem à sua imediata abertura da mesma.

Outro dos temas de destaque desta edição foram os 50 mil contos congelados de trabalhadores.

Um grupo de trabalhadores da ANAM-Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, SA efectuou os seus descontos destinados a um Fundo Social, criado também pelo Governo Regional, mas a lei mostrou que esse Fundo era ilegal. O executivo revogou-o e abriu uma conta em nome da ANAM com uma verba correspondente aos descontos que, somada aos juros, totalizam na altura mais de 50 mil contos. Só que os 139 trabalhadores que fizeram as deduções ainda não tinham visto a cor do dinheiro, congelado numa das contas a cargo da empresa responsável pelos aeroportos e navegação aérea da Madeira.

Outra novidade era o novo quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. O DIÁRIO dava conta de que a Câmara de Santa Cruz pretendia iniciar a construção do novo quartel de bombeiros da cidade ainda neste ano, uma garantia deixada por Savino Correia, presidente da autarquia na altura.

Já Alberto Jardim convidou Jorge Sampaio para presidir à inauguração do Aeroporto da Madeira, em Setembro de 2000.